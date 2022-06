Gnonto, lo Zurigo dice no a convocazione con Under19: “colpa” di… Mancini

Il numero uno del club svizzero ha rifiutato di far partire il calciatore per l'Europeo U19.

Redazione ITASportPress

Ancilio Canepa, presidente dello Zurigo, non ci sta e ha detto no alla convocazione del "suo" Wilfried Willy Gnonto per l'Europeo U19 con l'Italia.

Il numero uno del club svizzero è parso molto arrabbiato per l'utilizzo del giovanissimo attaccante italiano nelle quattro gare di Nations League dell'Italia dei grandi e ha spiegato così il secco rifiuto alla chiamata della formazione Azzurra U19: "La Federazione è a dir poco irresponsabile. Wilfried ha trascorso le ultime settimane con la nazionale maggiore, con la quale ha giocato tutte e 4 le partite di Nations League. Adesso ha urgente bisogno di riposo".

Come riportato dal quotidiano svizzero Blick, il presidente dello Zurigo ha poi parlato di mercato allontanando i rumors di una partenza dell'attaccante: "Gnonto verso la cessione e per questo abbiamo detto no all'Europeo U19? Niente affatto, siamo intervenuti solo per proteggerlo".

Insomma, in Svizzera vogliono prendersi cura del giovane calciatore dopo le dure partite giocate con Mancini per l'Italia dei grandi. L'obiettivo dello Zurigo è averlo poi fresco per la prossima stagione.