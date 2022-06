Gnonto: “Mamma sperava nella mance per pagare la benzina e farmi allenare”

Le parole del giovane 18enne tra club, Nazionale e vita privata

Redazione ITASportPress

Intervista al Corriere della Seraper il giocatore del momento Wilfried Gnonto, esterno d'attacco dello Zurigo e dell'Italia. Il giovane 18enne ha svelato alcuni retroscena della sua vita, privata e calcistica.

FAMIGLIA - Il ragazzo ha inizia a parlare dei sacrifici della sua famiglia, ed in particolare di mamma e papà per farlo diventare calciatore: "In questi giorni ho realizzato tanti sogni che avevo quando ho iniziato a giocare. E lo devo ai tanti sacrifici fatti, soprattutto dai miei genitori. Quello che hanno fatto loro per me è stato incredibile. Molte volte non c’erano i soldi per andare a Milano all’allenamento: mia mamma lavorava in un hotel a Baveno e sperava nelle mance, per pagare la benzina. Da piccolo non potevo realizzare, ma adesso che ho 18 anni queste cose mi provocano un sentimento strano".

NAZIONALE - Sulla Nazionale e sul CT Mancini: "Ha riunito gli 8-9 giocatori che ha convocato dopo lo stage e ci ha detto che dovevamo farci trovare pronti. Lì ho capito che credeva davvero in noi. E questo su di me ha lasciato il segno. Non è questione di Gnonto o di non so chi altro. I tedeschi sono stati superiori in tutti gli aspetti, sono molto più avanti di noi e non certo da ieri. Siamo un gruppo giovane, molti fino a due settimane fa non avevano mai giocato assieme. Stiamo cercando di ripartire e davanti abbiamo due anni difficili ma belli: c’è entusiasmo, qualità ed esperienza. Vediamo cosa succede. Intanto penso a fare bene l’Europeo Under 19: abbiamo una squadra forte".

PASSATO E FUTURO - Sulla scelta di andare a giocare allo Zurigo e su cosa lo ha spinto ad accettare: "Il fatto di avere una occasione per dimostrare il mio valore in prima squadra. Lo Zurigo ha rischiato su di me, sono stato fortunato a incontrare loro. E anche ad avere i miei genitori con me. Tornare all'Inter? Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma".