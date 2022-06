Gnonto: “Ritorno all’Inter? Nella vita non si sa mai. Devo fare le scelte giuste”

"Sono cose che restano dentro, dispiace per il risultato ma il primo gol con la Nazionale me lo ricorderò per sempre. Adesso penso a godermi alcune giornate con gli amici, prima degli esami che arriveranno tra poco. Siamo un gruppo di ragazzi giovani, con qualità e voglia di mettersi in mostra. Credo che, aiutati da giocatori di esperienza, abbiamo le capacità per ripartire. Speriamo di riuscirci presto. All'Inter sono sempre stato benissimo, come a casa. Tuttavia, in quel periodo io e la mia famiglia abbiamo pensato che, per noi, la scelta migliore fosse quella di lasciare l'Italia e accettare la proposta dello Zurigo. L'ambientamento non è stato semplice, ma adesso sono molto contento. Sono interista, ormai lo sanno tutti. Un futuro nuovamente in nerazzurro? Nella vita mai dire mai. Per il momento devo pensare alla mia carriera, a fare le scelte giuste. Magari un giorno potrà accadere, ma per il momento non ci penso più di tanto".