Godin e il Covid: “Una foto senza mascherina in Colombia ma…”

Diego Godin racconta la positività al coronavirus riscontrata nelle scorse ore di ritorno dagli impegni con l’Uruguay. Il difensore del Cagliari ha contratto il Covid-19 probabilmente a causa dei diversi viaggi internazionali effettuati. Parlando a Telemundo, il centrale rossoblù ha raccontato le sue condizioni ma anche in che modo potrebbe essere venuto a contatto col virus pandemico.

Godin racconta: “Quella foto senza mascherina…”

“Sono partito dall’Uruguay che i risultati del tampone erano negativi. Anche il tampone rapido fatto in aeroporto assieme a Nandez prima di tornare in Italia era negativo”, ha spiegato Godin. “Ma quello che ho fatto la mattina seguente del nostro arrivo invece è risultato positivo. Ora sto bene. Ho avuto un po’ di malessere iniziale, un po’ di mal di testa e dolori in tutto il corpo, come se avessi l’influenza, ma sto già meglio. Ho preso del paracetamolo che mi ha aiutato e ora sicuramente sto meglio”.

E nel dettaglio, il centrale ha voluto raccontare i suoi movimenti: “Durante il periodo passato in Nazionale è come se vivessimo dentro una bolla, alla quale possiamo accedere solo se dal club arriva la comunicazione che siamo tutti negativi. Evidentemente il virus è riuscito ad entrare lo stesso”, ha detto Godin.

“Credo sia possibile aver contratto il virus nelle giornate passate in Colombia. Noi abbiamo rispettato tutti i protocolli, ma come ogni essere umano, a volte qualcosa la trascuri, soprattutto quando sai di essere tutti negativi. Abbiamo fatto solo un errore: scattare una foto senza la mascherina. Però venivamo da un momento storico, una grande partita contro la Colombia e non ci abbiamo nemmeno pensato. Ma non credo sia questa l’origine del contagio. Per questo mi sembra ingiusto fare polemica e strane ipotesi sul contagio”.