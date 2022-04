Gol annullato a Bennacer, protesta anche Lucas Hernandez: “Scandaloso”

Il fratello di Theo ha commentato duramente l'episodio contestato del derby

L'Inter vince 3-0 il derby di Coppa Italia e vola in finale, ma il Milan può recriminare per un episodio che poteva riaprire l'incontro. Parliamo del gol di Bennacer annullato al 64' dal VAR per un fuorigioco di Kalulu che avrebbe ostruito la visuale di Handanovic. Se le polemiche sono andate in scena in campo e nel post gara, anche sui social le cose non sono andate molto diversamente.