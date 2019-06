Gold Cup, impresa Curaçao contro l’Honduras. Pari tra El Salvador e Giamaica

Da una parte la Copa America, dall’altra la Gold Cup, la Copa del Nordamerica. Nella notte, risultati a sorpresa nella competizione: l’Honduras perde 1-0 contro Curaçao, alla sua seconda partecipazione assoluta nel torneo e al primo successo in assoluto, e viene eliminata. Nell’altra partita della giornata la Giamaica, al comando del Gruppo C, non va oltre lo 0-0 contro El Salvador.

Honduras-Curaçao 0-1 – Eroe di giornata, Leonardo Bacuna, autore del gol decisivo per il Curaçao. La rete al 40′ regala una storica prima volta alla squadra delle piccola isola. Da sottolineare anche la prestazione del portiere Eloy Room, autore di diversi salvataggi importanti. L’Honduras viene quindi eliminato dalla Gold Cup. Erano tra le squadra favorite insieme al Messico.

El Salvador-Giamaica 0-0 – Altra sfida della notte quella tra il leader del Gruppo C la Giamaica e El Salvador. Le due squadre non si fanno male e concludono con un modesto 0-0. Entrambe le compagini si giocheranno il passaggio ai quarti di finale nell’ultima giornata dove affronteranno appunto Curacao e Honduras.