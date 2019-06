Gold Cup, Stati Uniti ok: contro Panama vittoria e primo posto nel girone. Ecco gli accoppiamenti per i quarti di finale

Continuano le emozioni nella CONCAF Gold Cup 2019. Mancavano solo due partite relative al gruppo D per delineare il quadro completo dei quarti di finale. Termina in pareggio la sfida tra Trinidad e Tobago e Guyana (1-1). Importante, invece, il successo degli Stati Uniti contro Panama per 1-0. Le due compagini si giocavano il primo posto del raggruppamento.

Un gol di Altidore al 66′ decide la gara e regala agli USA il primato nel girone. Tre successi in altrettante gare per gli americani che concludono la prima fase con 11 gol fatti e zero subiti e si candidano, insieme al Messico, come una delle favorite alla vittoria finale.

QUARTI – Concluse tutte le sfide dei gruppi, ecco delineato anche il piano per i quarti di finale di Gold Cup. Le sfide in programma saranno le seguenti: Haiti-Canada, Messico-Costa Rica, Giamaica-Panama e Stati Uniti-Curacao. Le gare si svolgeranno il 30 giugno e l’1 luglio. Le semifinali mercoledì 3 luglio e giovedì 4. La finale lunedì 8 luglio.