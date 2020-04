Goldaniga, recordman di… isolamento: in lockdown da 58 giorni

Quattro presenze in campionato, una in Coppa Italia. La stagione di Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, è stata fin qui tutt’altro che indimenticabile. Curiosa, però, una statistica che, se non fosse per la gravità del momento, farebbe anche sorridere. Il giocatore del Grifone è recordman di… giorni di isolamento.

Come sottolinea Il Secolo XIX, infatti, la quarantena di Goldaniga ha ormai raggiunto quota due mesi ben 58 giorni di reclusione. Il primo focolaio ufficiale di coronavirus, infatti, è venuto fuori a Codogno, cittadina lombarda di cui è originaria la famiglia del difensore e dove vivono ancora i suoi parenti: “Il mio primo isolamento volontario è durato dieci giorni perché ero entrato in contatto con alcune persone di Codogno”, ha raccontato Goldaniga. Per lui quindi dieci giorni tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Poi altri 48 da quando è stato definito ufficialmente il lockdown in Italia.

Ironico e allo stesso tempo malinconico, anche il suo ultimo messaggio su Instagram: “Una volta si aspettava il weekend di partite…”. Insomma, il giocatore non ce la fa più a rimanere in casa.