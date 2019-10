Golden Boy 2019, Joao Felix favorito: anche tre italiani in corsa

Chi dopo de Ligt per il Golden Boy? Sono solo 20 i candidati per il riconoscimento 2019 organizzato da Tuttosport. Lo scorso anno trionfò il difensore olandese passato poi dall’Ajax alla Juventus. In questa stagione, il candidato al trionfo pare essere Joao Felix, stellina dell’Atletico Madrid, arrivata in Spagna in estate dal Benfica.

Nella lista ci sono anche tre italiani: Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan; Moise Kean, attaccante dell’Everton; Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Presente anche il vincitore 2018 de Ligt. Ecco la lista completa:

Matthijs De Ligt (Juventus, 1999)

Alphonso Davies (Bayern Monaco, 2000)

Gianluigi Donnarumma (Milan, 1999)

Ansu Fati (Barcellona, 2002)

Phil Foden (Manchester City, 2000)

Matteo Guendozi (Arsenal, 1999)

Erling Haland (Salisburgo, 2000)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen, 1999)

Joao Felix (Atlético Madrid, 1999)

Dejan Joveljic (Eintracht Francoforte, 1999)

Moise Kean (Everton, 2000)

Kang-in Lee (Valencia, 2001)

Andrij Lunin (Valladolid, 1999)

Donyel Malen (PSV Eindhoven, 1999)

Mason Mount (Chelsea, 1999)

Rodrygo (Real Madrid, 2001)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 2000)

Ferran Torrens (Valencia, 2000)

Vinicius Jr (Real Madrid, 2000)

Nicolò Zaniolo (Roma, 1999)