Golden Boy 2021: vince il centrocampista Pedri

Il classe 2002 trionfa nell'ambito premio assegnato da Tuttosport

È Pedri il vincitore del premio Golden Boy 2021 di Tuttosport . Il centrocampista del Barcellona e della Spagna è il 19° 'Absolute Best' e succede al centravanti del Borussia Dortmund Erling Haaland nell'albo d'oro del trofeo internazionale che celebra il miglior talento Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell'anno solare.

Per quanto riguarda i colori blaugrana, Pedri è il secondo giocatore dopo Messi ad aggiudicarsi il Golden Boy. Anche altri due calciatori che hanno vestito la maglia del club catalano come Fabregas e Aguero hanno vinto in passato tale premio ma si trovavano con altre squadre in quel momento. Il Barcellona ha voluto festeggiare il suo tesserato con diversi messaggi social tra Twitter e Instagram.