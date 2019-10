Gomez: “Devo molto a Simeone, ma si sbagliava su una cosa. Ritiro? Non mi vedo via da Bergamo…”

In un’intervista rilasciata nel nuovo numero di Hablemos de Futbol, Alejandro Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato dei suoi anni a Bergamo ma anche del passato e della sua esperienza con Diego Pablo Simeone ai tempi soprattutto del Catania. “Simeone mi ha insegnato molto. Mi faceva giocare esterno e io ero lento a rientrare. Gli dicevo che se dovevo anche difendere mi stancavo. Aveva ragione lui. Gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo dei suoi insegnamenti”, ha detto il Papu che poi ha aggiunto: “Però poi si è sbagliato su una cosa: diceva che in Europa avrei potuto giocare solo in quella posizione, invece sto facendo altri ruoli.

FUTURO – Sull’Atalanta e cosa verrà dopo l’esperienza nerazzurra: “Sono a Bergamo da cinque anni e da tre sono capitano della squadra. La società è cresciuta sotto tanti aspetti. Non so se mi ritirerò a Bergamo, è difficile vedermi in un altro posto. Al termine della carriera vivrò qui”.