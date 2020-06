Gomez diventa un fumetto: “Spero vi piaccia la mia storia”

“Ciao, sono il Papu”, questo il titolo scelto da Alejandro Papu Gomez, attaccante e capitano dell’Atalanta, per lanciare la sua raccolta di fumetti di cui è, ovviamente, il protagonista. Se ne parlava da tempo ma in queste ora, il calciatore argentino ha datto ufficialmente l’annuncio sui social mostrandosi in uno scatto su Instagram con tutti i numeri della serie.

Gomez: vita, campo e fumetti

“C’era una volta un bambino che viveva in un Paese lontano, l’Argentina, e aveva un sogno: diventare calciatore. Questa è la mia storia. Spero vi piaccia. #ciaosonoilpapu”. Queste le parole scelte da Gomez per lanciare la sua raccolta di fumetti. Una serie ricca di aneddoti e curiosità raccontate in una forma creativa e semplice che arriva immediata ai bambini, ai quali il Papu ha sempre rivolto un occhio di riguardo. Il capitano della Dea, dunque, oltre che scendere in campo con l’Atalanta, dai prossimi giorni sarà impegnato anche in libreria dove sicuramente promuoverà i fumetti e avrà modo di far felici i fan e i lettori che desiderini acquistarne una copia, magari autografata.