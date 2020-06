Gomez: “In campo per Bergamo. E sulla Champions…”

Il calcio è pronto a ripartire dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alejandro Papu Gomez si raccontae lo fa pensando soprattutto a come la città di Bergamo ha vissuto il momento delicato della pandemia. Il capitano dell’Atalanta ha affrontato diversi temi: dalla Serie A alla Champions League.

Gomez: “Giochiamo per Bergamo”

“Essere il simbolo di questa squadra è una responsabilità: un enorme responsabilità anche nel dover essere anche un esempio”, ha esordito Gomez. “Bergamo ha sofferto, tanto. Non ho mai avuto il dubbio di andarmene dalla città. Dobbiamo cercare di continuare a fare le cose straordinarie che stavamo facendo e abbiamo dovuto lasciare a metà. Vogliamo ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi. Non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di gioia e felicità. Desideriamo far pensare ad altro per qualche ora”.

Ripartenza: Serie A e Champions League

Sulla ripresa del campionato: “Se me lo avesse chiesto due mesi fa avrei detto che ero contrario. Oggi, invece, che la sicurezza è aumentata e che questo virus sembra meno aggressivo, mi dico favorevole. La Serie A è un’industria che muove milioni nel Paese”. “Tifosi allo stadio? Mi piacerebbe e credo lo voglia anche la gente. Non mi pare una follia: se riaprono i centri commerciali, perché non si può riaprire in parte uno stadio, che è all’aperto?”. E in ottica Champions League: “In una partita secca può succedere di tutto. In 90 minuti tutto è possibile e senza pubblico ancora di più”.