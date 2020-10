Gomez trascinatore dell’Atalanta: in Europa nessuno come lui…

L’Atalanta vola al suo debutto in Champions League. Netto il 4-0 rifilato in Danimarca al Midtjylland grazie ai gol di Zapata, Muriel, Freuler e del capitano Alejandro Papu Gomez. Un poker che mette subito nel modo giusto il cammino della squadra di Gasperini nella massima competizione europea per club e che regala anche un bel record al suo capitano e trascinatore.

Il record di Gomez in Europa

Come sottolineato anche dal profilo social dell’Atalanta, Papu Gomez è andato a segno per la quinta volta in cinque partite. Autentico uomo in più di questa Dea sia in campionato che in Coppa. Ma non solo. Il numero 10 argentino, come riportato da Opta, è riuscito a realizzare anche un incredibile primato in Europa. Con la rete della notte di Champions, infatti, il capitano nerazzurro è diventato il calciatore ad aver segnato più gol da fuori area considerando i massimi cinque campionati europei. Con 3 reti da fuori, considerando tutte le competizioni, nessuno ha fatto meglio di Gomez. Da applausi!