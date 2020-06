Gomez: “Ventura mi voleva convocare con l’Italia ma era impossibile”

Alejandro Papu Gomez si confessa e lo fa parlando ai microfoni di Radio Deejay. Mercato e Nazionale tra i temi affrontati dal capitano dell’Atalanta ed una particolare rivelazione: sarebbe stato convocato per l’Italia se solo non avesse già vestito la divisa dell’Albiceleste.

Gomez: “La Lazio mi voleva ma…”

“Qualche anno fa sono stato vicino alla Lazio”, ha rivelato Gomez. “I tifosi biancocelesti mi chiamano ancora per chiedermi quando mi trasferisco lì. Ma io sono felice a Bergamo e all’Atalanta. Contro di loro abbiamo fatto una grande partita, ricca di sacrifici per portare a casa la vittoria”, ha ammesso il capitano della Dea a proposito di mercato e della recente gara vinta per 3-2 contro i biancocelesti.

La Nazionale

Poi il calciatore dell’Atalanta ha raccontato anche un particolare retroscena riguardo alla Nazionale e di quando l’ex ct Ventura lo avrebbe voluto chiamare in azzurro: “Giampiero Ventura mi voleva convocare con l’Italia, poi purtroppo non è stato possibile perché avevo giocato e vinto il Mondiale Under 20 con l’Argentina”, ha concluso il Papu.

QUI LE NEWS DI GOSSIP