Gomis, portiere e lettore: “Leggere ti arricchisce. Comprare una Ferrari no”

"Devo dire grazie a Geronimo Stilton"

LETTURA - "Leggere ti arricchisce. Comprare una Ferrari no, arricchisce il concessionario", ha esordito in modo molto secco Gomis. "E' diverso. Leggo perché i libri mi portano in posti dove non sono mai stato, in epoche nelle quali non ho vissuto, mi mostrano i pensieri di persone che non potrebbero essere più diverse da me. Non c'è niente di simile al mondo". Ecco perché lo stesso 27enne ha deciso di usare il suo profilo social in modo alternativo, parlando di ciò che legge e sottolineando frasi e pensieri che maggiormente lo hanno colpito: "Così diventa una specie di diario digitale di quello che faccio: gli allenamenti, i viaggi, gli amici, gli affetti. Il mio cane. E i libri che mi sono piaciuti".