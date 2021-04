Gosens durissimo: “Superlega? La gente muore e loro pensano a 100-150 milioni”

"Devi chiederti dove sta l’etica in tutto questo. La cosa triste è che è solo una questione di soldi, soldi, soldi"

C’è anche Robin Gosens tra gli atleti che si è esposto in prima persona contro la nascita della Superlega. Il 26enne tedesco dell'Atalanta ha criticato apertamente le ultime novità in merito alla creazione di questa competizione per pochi eletti. Nell'intervista "Kicker incontra DAZN", l’esterno della Dea ha detto: "Il fatto che un outsider abbia sempre una possibilità di vincere è la base del calcio. Se c'è una Super League, in cui l'Arsenal o il Tottenham si qualificano senza risultati sportivi, il calcio sarà privato delle sue basi. Tutti dovrebbero rendersi conto che il calcio cambierà per sempre e non sarà mai più lo stesso".