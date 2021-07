Gosens: “Eliminazione? Trattenuto le lacrime. Contro Portogallo serata perfetta”

L'esterno della Germania e dell'Atalanta racconta il suo Europeo

OUT - "Non ho ancora superato la delusione", ha ammesso Gosens. "Fa ancora molto male. Ci vorranno giorni, se non settimane. Lascia molta amarezza uscire agli ottavi quando speravi di andare molto più avanti. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime". E sul torneo: "È stato un grande evento per me, un sogno d’infanzia che si è avverato. Speravo in un addio migliore per Low perché gli devo tanto, dato che mi ha permesso di diventare un giocatore della nazionale".