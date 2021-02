Gosens, esterno goleador e… scrittore. Pronta la sua biografia “Vale la pena sognare”

Lo aveva annunciato mesi fa con un post su Instagram, ma adesso ci siamo per davvero. Robin Gosens, esterno dell’Atalanta e della Nazionale tedesca, è pronto a sbarcare nelle librerie con la sua biografia “Vale la pena sognare – il mio percorso leggermente diverso verso il calcio professionistico”.

Dopo averlo annunciata a novembre, l’esterno classe 1994 si prepara al grande evento che, in Germania, avverrà esattamente l’8 aprile, ovvero la data della pubblicazione della biografia. Nel libro, scritto con l’aiuto del giornalista Mario Krischel, Gosens si impegna a raccontare diversi aspetti della sua vita, calcistica e non. Dal provino disastroso sostenuto con il Borussia Dortmund, fino alla chiamata della Nazionale tedesca e la più recente pandemia di coronavirus vissuta in quel di Bergamo. 256 pagine di aneddoti e retroscena inediti raccontati col cuore in mano. Si tratta dell’ennesimo, inatteso, gol del calciatore…