Gosens, il padre: “Stava per diventare poliziotto. Poi la svolta nel calcio…”

Il curioso retroscena svelato dal padre dell'esterno tedesco dell'Atalanta

Padre tedesco e madre olandese. Parliamo di Robin Gosens , esterno dell'Atalanta che ha scelto di giocare per la Nazionale tedesca che, fino ad un anno fa, quasi non lo conosceva... Dopo la recente prestazione contro il Portogallo, il giocatore atalantino è diventato un eroe nonostante il suo destino sarebbe potuto essere ben diverso da quello del calciatore professionista.

ALTRA CARRIERA - "Era quasi un ufficiale di Polizia. Non venne preso nel Nord-Reno Westfalia perché le sue gambe erano diverse di 0,5 millimetri ma in Rheinland-Pfalz aveva superato il primo test", ha ricordato il padre di Gosens. "Io gli dissi: 'Potrai riprovarci l'anno prossimo'". Poi la svolta, in Olanda, con l'esperienza al Vitesse: "Lì fu davvero la svolta. Si è sempre trovato molto bene con i suoi compagni in Olanda ma il suo ambiente è rimasto il nostro villaggio".