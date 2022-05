Gosens: “Inter, che emozione San Siro. E quel giorno…”

Il tedesco rimasto colpito dalla forza del pubblico nerazzurro

EMOZIONE - "Devo dire che l'esperienza più commovente che ho vissuto allo stadio da calciatore è stata al derby della Madonnina, in un San Siro tutto esaurito. Credo fosse la prima volta post pandemia", ha detto Gosens. "Si trattava della semifinale di ritorno di Coppa Italia, e quando abbiamo preso l'autobus per lo stadio, era quasi impossibile passare perché i tifosi avevano letteralmente bloccato la strada. In quel momento ho iniziato a capire cosa significasse per loro il derby. Ma quando sono uscito per riscaldarmi, sono rimasto completamente senza parole: ho visto qualcosa che non avevo mai sperimentato prima: San Siro. Come impianto può essere vecchio, ma direi che ci sono pochi stadi che possono creare un'atmosfera così speciale in una giornata come quella. Quando 80.000 tifosi italiani ti spingono pensi di poter riuscire a fare tutto...".