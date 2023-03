Gosens sbarca su LinkedIn: “Voglio parlare di temi che mi stanno a cuore”

Il tedesco si è iscritto a LinkedIn per avere un rapporto diretto con le persone e affrontare argomenti importanti.

Redazione ITASportPress

Non solo calcio, tra Inter e Nazionale tedesca. E neppure solamente Instagram, adatto per le foto ma non per certe tematiche che, evidentemente, Robin Gosens vorrebbe trattare. E così il calciatore tedesco ha deciso di iscriversi a LinkedInper parlare di argomenti importanti e che gli stanno a cuore.

""Mi piacerebbe condividere con il pubblico di più del semplice weekend in cui sono un calciatore professionista dell’Inter. Instagram va molto bene, ma per argomenti davvero profondi probabilmente non è il canale giusto", ha scritto Gosens nel suo primo post sulla piattaforma.

"Voglio parlare di argomenti che mi appassionano, scambiare idee con persone che mi ispiranoe allo stesso tempo voglio ispirare altre persone. E quindi far sentire le cose che mi stanno veramente a cuore".

E ancora: "Vorrei parlare del mio viaggio molto speciale per diventare un calciatore professionista e perché questa è stata la mia ispirazione per creare la mia fondazione ‘Träumen Lohnt Sich’", che in italiano significa ‘vale la pena sognare’", le parole dell'esterno interista.