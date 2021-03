Gosens: “Sogno la Bundesliga ma posso restare all’Atalanta. Real? Parlato con Kroos ed erano spaventati”

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, si è confessato ai microfoni di Kicker anche in vista della gara di domani contro il Real Madrid. Il tedesco ha parlato di diversi temi legati alla sua carriera sportiva, compreso il suo sogno di giocare, un giorno, in Bundesliga.

A tutto Gosens

“Io solo un terzino alto non adatto al gioco della Germania di Low? Si vede che chi dice queste cose non guarda le nostre partite all’Atalanta”, ha detto Gosens. “Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario. Ma ho fatto un salto di qualità anche nella fase difensiva. Quando si tratta di difendere, sono un normale terzino”.

Sull’interesse di grandi club come ad esempio il Manchester City: “Quando sei sui radar dell’elite europea fa piacere, un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. L’Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il mio contratto in scadenza nel 2022 per un’altra stagione. Segnare tanto fa bene a a me e alla mia carriera. E poi prima in pochi conoscevano l’Atalanta, oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo”.

Un pensiero, inevitabile anche sul Real Madrid e la gara di ritorno in Champions: “Domani conosceranno il vero volto dell’Atalanta. Purtroppo all’andata ci siamo dovuti difendere molto per come si era messa. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno molto rispetto per il modo in cui giochiamo“.