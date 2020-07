Gosens stacca tutti: nessun difensore come lui in Europa per gol e assist

Ancora una volta Robin Gosens entra in un’azione da gol dell’Atalanta. L’esterno mancino si conferma in cima alla speciale classifica dei difensori che hanno preso parte a più reti in questa stagione. Tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui. Sono ben 17 le partecipazioni alle reti della Dea: 9 gol e 8 assist, l’ultimo ieri nel match contro il Brescia. Staccati in classifica personaggi del calibro di Trent-Alexander Arnold e Adrew Robertson del Liverpool, non certo nomi qualsiasi.

Gosens: nessuno come lui in Europa

Arrivato in Serie A nell’estate del 2017 per circa 900 mila euro dall’Heracles Almelo, adesso il suo valore è aumentato a dismisura. 20 milioni secondo Transfermarkt, ma il prezzo del suo cartellino potrebbe essere decisamente superiore. Gol, assist e prestazioni assolutamente perfette per l’esterno difensivo che partecipa al gioco come fosse un attaccante. Come ricorda Opta, tra i 5 maggiori campionati europei nessuno è stato capace di fare meglio di lui: 17 tra gol e assistenze per ui compagni. Gosens è stato fino ad ora capace di mettersi alle spalle i campioni di Premier League Trent-Alexander Arnold e Adrew Robertson del Liverpool, ma anche Philip Max dell’Augusta e Robert Skov dell’Hoffenheim. Nessuno come il tedesco che adesso mette nel mirino le restanti sfide di campionato e Champions League per confermarsi il migliore d’Europa…

QUI LE MOGLI E FIDANZATE DEI CALCIATORI PIU’ PICCANTI