Gosens: “Tanti soldi offerti dal Newcastle era umano pensarci ma…”

Il tedesco è passato dall'Atalanta all'Inter anche se è stato corteggiato dagli inglesi

RETROSCENA - "Il Newcastle? Ci ho pensato, ma non ho mai veramente preso in considerazione un trasferimento", ha detto Gosens. "Trovo che sia una cosa molta umana pensarci. Guadagnare molto di più rispetto a quanto si percepisce per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c'è qualcuno che avrebbe detto semplicemente 'no, grazie' a tutto questo. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione della mia famiglia con quei soldi".