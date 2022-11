Gosens: “Voglio tornare quello vero. Se segno all’Atalanta…”

Il tedesco, escluso dai convocati della Germania per Qatar 2022, ha spiegato come voglia tornare ad essere quell'esterno straripante visto nelle passate annate: "Io voglio essere quello che sono sempre stato. Anche i tifosi e la società che ha avuto fiducia in me si meritano il vero Robin".

Sulla crescita fatta in carriera: "Vedere quanto mi pagò l'Atalanta e dove sono arrivato ora, fa vedere la crescita che ho fatto. Sono arrivato come uno sconosciuto e sono diventato un nazionale, uno da Serie A. Essere qui è una felicità enorme, sono in una delle squadre più forti al mondo. Questo mi rende orgoglioso. Sono sorpreso che sia arrivato nel mio peggior momento, durante un infortunio. Ma ho lottato tre anni per un'occasione del genere, è andata a buon fine e sono contento. Ora anch'io sto riflettendo tantissimo sul perché il mio corpo non funziona come voglio. L'infortunio è stato molto grave, ho sottovalutato l'impatto sul mio corpo. Non ho giocato per un anno e mi sono mancate le partite, senza quelle non puoi essere quello che vuoi. Ora mi sento sempre meglio, mi manca l'ultimo step che è giocare con continuità e su quello sto lavorando".