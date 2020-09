Gourcuff ci ripensa: “Tornare a giocare? Forse sì, ma non subito…”

Il richiamo del pallone, forse, è troppo forte. Anche per Yohann Gourcuff. Il calciatore francese, ex promessa con un passato anche al Milan, ha detto ufficiosamente addio al calcio giocato nel 2018 disputando la sua ultima gara contro il Dijon con la maglia del Bordeaux. Successivamente la rescissione del contratto nel gennaio 2019 e un periodo di pausa che, probabilmente, sta per finire.

Gourcuff: “Potrei tornare a giocare un giorno…”

A 34 anni Yohann Gourcuff evidentemente sente di poter dare ancora qualcosa al mondo del pallone. Un grande taleno, mai realmente sbocciato per il grande calcio. Il suo passato al Milan aveva fatto credere in un altro grandissimo giocatore ma le aspettative non sono state mantenute. Alla fine in Ligue 1 qualche bella prova ma poi il ritiro al Bordeaux. Parlando ad Aquitaine Radio però, il francese pare aver messo le basi per il clamoroso ritorno: “Forse in futuro potrei riprovarci. Per adesso mi prendo cura della mia famiglia e dei miei figli. Ma chissà in futuro cosa potrà succedere“, ha detto Gourcuff.

