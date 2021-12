Governo sgonfia il pallone: nessuna sospensione per le scadenze fiscali

Previsto soltanto lo spostamento di un mese di pagamenti previdenziali (legati al periodo cioè tra l’1 e il 31 dicembre 2021): le società potranno pagare questo mese di contributi in 9 rate mensili a partire dal 31 marzo 2022.

Tempi duri per il calcio italiano già provato dal Covid e poi travolto da indagini giudiziarie come quella dell'inchiesta sulle plusvalenze. Si va verso un nuovo schiaffo da parte del Governo che di fatto sgonfia il pallone a tutte le società professionistiche che dovranno subito mettere mano al portafoglio. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, sono stati bocciati praticamente in toto gli emendamenti a favore del mondo dello sport, e in particolare al mondo del calcio, che erano stati presentati tra i ben 913 emendamenti al decreto legge sul fisco.