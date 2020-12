Gran Galà del Calcio AIC, Sarri snobbato: non è presente tra i tre i migliori allenatori del 2020

Una giuria d’eccezione, costituita da allenatori, arbitri, giornalisti, ma soprattutto dai calciatori della Serie A. Saranno loro, come sempre, a giudicare compagni, avversari e colleghi e decidere chi saranno i migliori. Il Gran Galà del Calcio, arrivato alla decima edizione, premierà proprio i migliori ruolo per ruolo. Compresi gli allenatori.

Gran Galà del Calcio: le nomination

Tra i calciatori sono stati nominati Handanovic, Donnarumma e Szcezsny che si contenderanno il premio di miglior portiere. In difesa presenti Acerbi, De Vrij, Bonucci, Cuadrado, Di Lorenzo, Gosens, Hateboer, Theo Hernandez e Koulibaly. In mezzo al campo la lotta sarà tra Amrabat, Barella, Bentancur, Papu Gomez, Kulusevsky, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Pjanic.

Tra gli attaccanti spiccano le nomination di Dybala, Ibrahimovic, Immobile, Lukaku, Ilicic e Cristiano Ronaldo. Fanno discutere, invece, i candidati tra gli allenatori. Infatti, non è presente Maurizio Sarri, ex tecnico della Juventus Campione d’Italia. Presenti De Zerbi, Gasperini e Simone Inzaghi. Si tratta della prima volta che un tecnico vincitore dello Scudetto non viene inserito nella rosa dei candidati finali come miglior allenatore.