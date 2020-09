Gravina: “1000 tifosi sono pochi. Così è calcio senza anima. Proviamo a tornare alla normalità anche in B, C e dilettanti”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Radio Anch’Io Sport dei temi caldi del calcio nostrano. In modo particolare il numero uno della Federcalcio ha parlato della riapertura degli stadi al pubblico.

Gravina: le parole sulla Serie A

“C’è un’esigenza generale del Paese di tornare alla normalità. Questo vuol dire di riprendere la cadenza della nostra vita in ogni settore, ovviamente nel rispetto delle regole dettate dal Governo. Credo sia necessario vivere le nostre emozioni e passioni. L’idea graduale è giusta ma 1000 spettatori sono davvero pochi. Credo comunque sia importante avviare questo ritorno del pubblico anche per la Serie B, C e dilettanti. Il calcio senza spettatori sembra un corpo senza anima”, ha detto Gravina. E ancora: “Cerchiamo di superare tutti insieme queste preoccupazioni. Se le aperture della scuole saranno positive, mi auguro si possa fare qualcosa di importante anche per i tifosi”.

“Come bisogna procedere per la riapertura? L’esperimento dei 1000 spettatori penso sia abbastanza evidente. Si è testato anche in estate l’ingresso di 1000 spettatori. Credo che la gradualità deve essere una cosa proporzionale. Sempre col rispetto delle regole, soprattutto della distanza sociale”.

“Il mondo dei dilettanti è davvero a rischio. C’è sfiducia. Il nostro Paese non può permettersi di perdere questo mondo. Serve il rapporto con gli altri. Serve all’uomo in sé. E se questo mondo vive questa situazione, anche il mondo del professionismo affronta il momento dal punto di vista soprattutto economico. C’è l’esigenza di un intervento esterno (del Governo ndr)”.

E passando alla Nazionale: “Pubblico al 14 ottobre per l’Italia? Si giocherà a Bergamo è ufficiale. Credo sia una testimonianza di riconoscimento e riconoscenza all’impegno di tanti volontari, medici e professionisti che hanno aiutato nel momento critico della pandemia. Spero ci sia una piccola presenza di pubblico. Questo dipenderà dalle norme di legge ma anche da alcune indicazioni della Uefa. Siamo ottimisti. Credo che come la Supercoppa Europea ci sia l’intenzione di arrivare ad una percentuale di pubblico del 30% o 40%”.

“Futuro Mancini? Il progetto che stiamo portando avanti è a medio lungo termine. I contratti si fanno in due. C’è grande disponibilità da parte nostra e credo anche da parte del ct. Roberto mostra bene la sua volontà, c’è grande rapporto e rispetto”. “Lippi dt? Ci sarà un incontro per ricordare tutto quello che abbiamo vissuto. Poi col tempo valuteremo il resto”.

E sulla Serie A e l’ipotesi playoff: “Il calcio ha bisogno di riscoprire un senso di cambiamento. C’è l’esigenza di un nuovo format. L’unico elemento che dobbiamo riscoprire è la condivisione. Spero che il confronto con tutte le componenti possa essere positivo e deve essere in linea col progetto dello sport italiano”.