Gravina: “Apertura degli stadi? Parliamone a ottobre. Il calcio deve essere appetibile”

Rischia di diventare una vera e propria telenovela la questione stadi.Nelle ultime ore è arrivata la notizia circa la riapertura degli impianti anche in Bundesliga, mentre è ancora bloccata la questione per quanto riguarda il calcio italiano. A proposito di questo delicato tema ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

“STADI APERTI? VEDIAMO AD OTTOBRE”

“Adesso è importante pensare alle scuole, successivamente, magari ad ottobre, valuteremo la questione relativa all’apertura degli stadi. La soluzione playoff? È stata tanto criticata, eppure la nuova formula in Champions è piaciuta molto, ha reso tutto più imprevedibile e ha portato qualcosa di nuovo. Il calcio va sempre valorizzato e se possibile ammodernato. Nel calcio italiano adesso mancano le risorse, dovremo essere creativi per fare in modo di mettere a disposizione dei tifosi un prodotto che piaccia. Le final-eight in Champions? Se ne potrà parlare”. Così Gabriele Gravina ha affrontato i discorsi caldi e di attualità nel mondo del calcio. (Parole riportate da Tmw).

