Gravina: “Attacco della Liga alla Juve? Dovrebbero guardare in casa propria”

"Credo sia piuttosto fuori luogo ricevere attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa propria. L'Uefa è un organo internazionale in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi tiriamo fuori le conclusioni. Non voglio sanzionare la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria. C’è un collegamento tra i due rami di giustizia, aspettiamo cosa emerge dal processo e facciamo una riflessione, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini".