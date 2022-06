Gravina: “Calcio italiano malato grave. In quattro anni…”

"Casini è stato eletto tre mesi fa, ma da quando sono presidente sento dire: 'la Federazione non ci ascolta'. Evidentemente sfugge quanto abbiamo fatto sulle richieste della Lega di A. La verità è che in quattro anni non ho mai sentito una proposta di rinnovamento. Ma nessuno scontro aperto con la Lega Serie A. Per la Federazione il supporto della Lega di A è indispensabile: da lì arrivano i maggiori introiti. Ma auspico che sia più proiettata verso il futuro, non immobile, antica, perché altrimenti diventerebbe una zavorra per tutto il sistema", ha detto Gravina in modo molto diretto.