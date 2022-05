Gravina: “Chiederò a Chiellini di lavorare con me”

Le parole del numero uno della FIGC

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina che si è soffermato sulle mosse future per la crescita e lo sviluppo del calcio italiano. In tal senso, importanti le parole su Giorgio Chiellini che dirà addio alla Juventus per intraprendere una nuova avventura. Da capire ancora se sul campo o dietro una scrivania.

Il numero uno della Federcalcio ha anche parlato della serie A che risulta essere indietro rispetto alla Premier: "Manca la visione di sistema che hanno in Premier, anche, in Bundesliga. Per limitarci al campionato inglese, per esempio, basti ricordare che la Premier elargisce molti soldi di mutualità alle leghe minori, ma lo fa affinché lavorino per lei attraverso la formazione dei giovani. Senza dimenticare che i club inglesi sono soggetti a molti vincoli e controlli sul rispetto delle norme e dei tetti di spesa: non è un luogo selvaggio dove si guarda solo al profitto, soprattutto quello immediato legato al risultato sportivo. Da noi, invece, mancano drammaticamente gli investimenti sugli unici due asset fondamentali che rappresentano i veri patrimoni delle società di calcio: giovani e infrastrutture".