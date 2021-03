Gravina ci crede: “Pubblico agli Europei? Con giusta campagna vaccinale è possibile”

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha parlato a margine della visita di una delegazione azzurra all’ospedale Maggiore di Parma, all’indomani della partita della Nazionale disputata allo stadio Ennio Tardini contro l’Irlanda del Nord. Oltre ad un pensiero sul successo della squadra di Mancini, il presidente federale ha commentato l’ipotesi pubblico per i prossimi Europei.

Parla Gravina

“Sono convinto di poter centrare l’ importante obiettivo della presenza del pubblico, se la campagna vaccinale continuerà a essere positiva”, ha dichiarato Gabriele Gravina a pochi giorni dalla decisione ufficiale della Uefa che dovrà presto decidere in quali città, tra le 12 previste come sedi del primo torneo intercontinentale itinerante, si giocheranno effettivamente le partite del torneo. “Nel rispetto della tutela della salute, sono convinto che la risposta del Governo sarà positiva. L’Italia ci tiene a fare qui gli Europei perché ci ha investito: abbiamo allestito un’organizzazione importante e siamo convinti che avremo un riscontro. Non si può non tenere conto di come l’Italia abbia dimostrato di essere al passo con i tempi”, ha aggiunto.

Sull’Italia e la vittoria con l’Irlanda del Nord: “Il risultato di ieri sera contro l’Irlanda del Nord è molto importante ed è un buon inizio verso il Mondiale del Qatar 2022, ma sarebbe un errore strategico pensare che il nostro progetto si esaurisca puntando soltanto al risultato finale. Quotidianamente noi lavoriamo su un progetto molto più importante che è la valorizzazione dei giovani, perché è lavorando su questo percorso che si arriva alla vittoria”.