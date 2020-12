Gravina difende il mondo del pallone: “Migliore di come viene rappresentato”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport del momento vissuto dal calcio italiano in questi mesi di emergenza pandemia da Covid-19 e di come è stato disegnato dalle diverse persone che hanno avuto modo di dire la propria opinione sul mondo del pallone.

Gravina difende il calcio italiano (e non solo)

“C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo”, ha detto Gravina. “Si fanno e si faranno grandi sacrifici e servivano delle risposte. Questo mondo è stato mosso dalla passione, non solo la mia ma anche quella di milioni di italiani. E poi da non dimenticare il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti”.

E ancora. “Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità”.