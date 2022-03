Gravina e il playoff dell’Italia: “Nessuna paura, il futuro ci attende”

La grinta del numero uno della FIGC

Manca sempre meno alla sfida fra Italia e Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo, valida per il playoff per andare al Mondiale. Si tratta del primo dei due incontri previsti, in caso di successo, e che potrebbe vedere la Nazionale andare a sfidare Turchia o Portogallo nella gara decisiva per il passaggio a Qatar 2022. A tal proposito, il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha voluto lasciare un breve commento intervenendo nel corso dell’assemblea elettiva straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti.