Gravina e il report sul calcio italiano: “Si perde 1 milione di euro al giorno”

"I dati del nostro Report sono impietosi. Sono ispirati ad un concetto di trasparenza, che comunque oggi dimostrano e diventano una sorta di monito per tutto quello che è successo durante il periodo della pandemia. Negli ultimi 12 anni abbiamo un rosso aggregato di 4,7 miliardi euro, abbiamo perso un milione di euro al giorno. Il 79% delle societa' ha chiuso in perdita. Il nostro mondo ha raddoppiato il debito".

Sono queste alcune delle parole di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, a Sky Sport 24 nel corso del commento sul Report Calcio, sul mondo del pallone italiano. "Quello che colpisce è che nonostante questa perdita il costo del lavoro è aumentato in maniera spropositata. Oggi impatta sul valore della produzione per il 65% in condizioni normali, e per il 92% al netto delle plusvalenze".