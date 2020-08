Gravina esulta: “La designazione di Orsato per la finale un motivo di orgoglio”

Nonostante le eliminazioni di Juventus e Napoli negli ottavi di finale e dell’Atalanta ai quarti, ci sarà un pezzo di Italia all’ultimo atto di Champions League. Infatti la sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco verrà diretta da Daniele Orsato, fischietto della sezione di Schio, mentre al Var ci sarà Massimiliano Irrati di Pistoia.

SODDISFAZIONE

La scelta dell’UEFA ha decisamente fatto piacere a Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha espresso la sua felicità come riportato dall’Ansa: “La designazione di Orsato e della squadra di arbitri italiani, con Irrati al Var, per la finale di Champions League rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento calcistico italiano. Saranno ancora una volta gli arbitri a rappresentare l’Italia in un palcoscenico così importante a dimostrazione dell’alto livello dei nostri direttori di gara”.