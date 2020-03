Gravina: “Finire i campionati prima di tutto. Europei? Da rinviare…”

“Gli Europei vanno rinviati, ma i campionati sono da concludere”. Parola di Gabriele Gravina intervistato da Il Messaggero. Il presidente della FIGC ha detto la sua sulla situazione del calcio, fermo per combattere l’mergenza coronavirus: “Nessuno si aspettava di dover affrontare una situazione del genere. La UEFA? La percezione di quel che accade fatica a varcare i nostri confini: gli interessi in ballo sono enormi, ma la priorità è la salute”. E sugli Europei: “Aspetto la riunione di martedì. Tenendo conto del livello avanzato delle competizioni per club, penso che si debba consentire prima la conclusione di campionati e coppe”.