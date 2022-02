Gravina: “Indice di liquidità come criterio di ammissione alla Serie A. Sulla Nazionale…”

Parla il numero uno della FIGC

Capitolo Nazionale: "Se l'Italia non si qualificasse al Mondiale sarebbe una brutta pagina per quello che significa per lo sport italiano. Noi dobbiamo qualificarci e abbiamo le condizioni per farlo. Sarà difficile e ci siamo complicati tutto da soli. Abbiamo due gare secche da vincere. L'Italia ha sempre dimostrato che nei momenti di difficoltà. Rinviare la giornata di Serie A per aiutare la Nazionale? Ci auguriamo che la Lega possa concedere a Mancini qualche giorno in più. Vanno considerate tante cose, c'è anche la Coppa in quel periodo. Ciò non toglie, voglio sottolineare, un progetto vivo. Il progetto non si può esaurire con una vittoria all'Europeo o una eventuale non qualificazione al Mondiale. Dobbiamo togliere tanta ruggire al nostro calcio".