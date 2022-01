Gravina: “Ora playoff in Serie A. Futuro Mancini senza Mondiale? Vediamo…”

Le parole del numero uno della FIGC

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport soffermandosi su diversi temi scottanti dell'attualità del calcio italiano. In modo particolare, il focus del numero uno della Federcalcio è stato sulle riforme e sulla possibilità di introdurre i Playoff in Serie A. Sguardo, poi, anche alla Nazionale e al futuro di Roberto Mancini.

SERIE A - "E' il momento di provare i Playoff in Serie A: negli anni Novanta nessuno credeva ai tre punti per la vittoria e invece ha funzionato. I Playoff in Lega Pro e Serie B sono una garanzia di visibilità e un successo: sarebbe un errore non testarli anche in Serie A", le parole di Gravina.

NAZIONALE - Spazio anche all'Italia che a marzo dovrà giocarsi i playoff per qualificarsi a Qatar 2022: "C'è un po' di scetticismo, ma lo sfidiamo stando insieme: io ci credo. L'infortunio di Chiesa mi preoccupa e mi dispiace: è come se la fortuna ci chiedesse il conto del nostro successo agli Europei. Se Mancini ha sbagliato a non osare di più? Ha una squadra forte e l'ha difesa, non mi sembra che il campionato abbia fornito molte alternative". Ancora sul futuro del Mancio: "Se resta anche se l'Italia esce? Lo valuteremo insieme, ma il percorso con Mancini non è legato a un singolo risultato. Ha rilanciato l'immagine della Nazionale".