Gravina: “Protocollo ok se applicato con rigore. Abbiamo chiesto piccole modifiche”

Intervenuto ad una riunione con i componenti della commissione medico scientifica della federazione, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato del protocollo in atto per la prosecuzione dei campionati a fronte del ritorno sostanzioso dell’emergenza pandemica in Italia ma anche nel resto del mondo.

Le parole di Gravina

“Abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzare il protocollo”, ha affermato Gravina come riporta l’Ansa. “Ma la sua efficacia passa dalla applicazione rigorosa. Il vostro contributo è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche. Il Protocollo validato dal CTS ha dimostrato tutta la sua validità, abbiamo chiesto alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzarlo, ma la sua efficacia passa dalla necessaria applicazione rigorosa”.