Gravina: “Salary Cap? Fifa e Uefa stanno studiando come agire…”

Intervistato da Il Sole 24 Ore, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto sul momento delicato del nostro sistema calcistico a livello economico anche a causa della pandemia di Covid-19 considerando il discorso relativo alla riduzione degli stipendi dei calciatori.

Gravina: “Fifa e Uefa studiano soluzione”

“Aiuti dal Governo? Per ogni euro assegnato al calcio, il calcio ne restituisce 16 alle casse pubbliche. Nell’ultimo decennio abbiamo ricevuto contributi dal CONI per circa 800 milioni e versato allo Stato oltre 12 miliardi”, ha spiegato Gravina. “Non chiediamo indennizzi a fondo perduto, ma pari dignità con altri settori industriali”.

Tema molto caldo in questi mesi, quello della possibile istituzione del cosidetto Salary Cap per contenere gli ingaggi dei calciatori: “Nel paesaggio drammatico che stiamo vivendo di qusti tempi non si può pensare che una componente come quella dei calciatori che assorbe il 70/80% dei fatturati possa essere indenne. I sacrifici sono necessari da parte di tutti e quelli, anche se apprezzati dai calciatori, sono insufficienti. Dopo la mia richiesta sia la Fifa che la Uefa stanno studiando come intervenire a tal proposito. I club hanno in corso obbligazioni che non possono disattendere ma vanno accompagnati in un percorso virtuoso e duraturo e che soprattutto faccia attenzione a tutelare anche i calciatori che guadagnano cifre basse”.