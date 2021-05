Gravina: “Superlega? Muro contro muro non serve e può far male a certe squadre”

Parla il numero uno della Federcalcio

Redazione ITASportPress

Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio italiana, ha parlato a Radio 1 e Radio Anch'io Sport dei temi caldi del calcio nostrano e non solo. Dalla Superlega al format cambiato della Coppa Italia.

Le parole di Gravina

"Superlega e sostenibilità? Il concetto di sostenibilità è ampio ma posso dire che il calcio basa tutte le sue progettualità sulle risorse economiche. Ma sappiamo molto bene che la soluzione per risolvere il problema non è quella di aumentare i ricavi. Serve qualcosa per mettere sotto controllo i costi. Io mi sono permesso di ipotizzare nuove regole per farlo. Io mi son permesso di dire che dal 2021-22 ci saranno dei "consigli" per non superare i costi dell'anno precedente. Poi in futuro altre soluzioni".

"Sanzioni e posizioni sulla Superlega? Chi sbaglia? Credo sbagli chi non rispetta i principi ai quali bisogna attenersi. Ci sono dei principi che partono dalla carta Olimpica fino a quelli Nazionali. Credo che questo muro contro muro non faccia bene al mondo dello sport. Potrebbe non far bene ad alcuni club. L'auspicio è che possa esserci una soluzione positiva". "La posizione della FIGC? Ci sono regole chiare che prevedono l'esclusione dai campionati delle squadre che non accettano i principi Uefa".

"Coppa Italia con nuovo format? La scarsità di dialogo, le componenti devono parlarsi di più e partecipare ai processi del progetto. Escludo che ci possa essere un collegamento con la Superlega. Penso ci sia un'esigenza oggettiva di calendario. Un Mondiale del 2022 che spezza la stagione. Tanti fattori".

PROBLEMA DI FONDO - "A me spaventano certi numeri. La perdita di 200 mila tesserati. Mi preoccupa la non pratica sportiva, con una serie di riflessi sotto il profilo sociale. Ripeto, siamo molto preoccupati e stiamo pensando ad una campagna per cercare di aumentare il numero di adesioni, il famoso tesseramento, con delle ipotesi di contribuzioni che stiamo studiando".

EUROPEI E TIFOSI - "Pubblic0 e come sarà scelto? Ancora non lo sappiamo. C'è uno solo principio al quale ispirarci: dobbiamo essere tutti attenti alla salute". "20% di capienza alla finale di Coppa Italia e prossima Serie A? L'auspicio è quello che si possa tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno noi e tutta l'Italia".

"Rinnovo Mancini e obiettivo dell'Italia? Spero un bel percorso con grande voglia di centrare i nostri obiettivi. Spero che si possa annunciare nei prossimi giorni la voglia di continuare in questo bellissimo progetto e percorso con Mancini".