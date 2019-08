Gravina: “Var, un solo errore nella prima di A. Via alla control room da metà stagione”

Una prima di campionato entusiasmante per quanto riguarda gol e spettacolo, ma tantissime le polemiche per arbitraggio e utilizzo del Var. Di questo ha parlato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al Corriere dello Sport: “Il Var è uno strumento indispensabile per dare certezza al torneo, nel primo turno l’unico errore è stato il rigore su Mertens, che ha finito per mettere sotto accusa una categoria. Mi dispiace per gli arbitri. Ci sono fasi di rilancio e alcune di criticità, avviene per tutti, anche per gli atleti. Quello dei direttori di gara è un impegno che richiede molto tempo, ormai se si ha un’altra professione bisogna lasciar perdere, per questo stiamo istituendo un fondo di solidarietà con l’AIA”.

Sul mandato di Nicchi, giunto a quota tre anni: “Nel volontariato il limite dev’essere di due mandati. È un tempo che considero giusto per un ciclo completo, formare una nuova classe dirigente e dare una nuova linfa con la successione”. Sulla centrale unica (control room): “Partiremo da metà campionato in via sperimentale, sarà bellissimo perché fuori dalla control room ci sarà una saletta per vedere in campo reale il lavoro di chi sta al Var. Un esempio di trasparenza e anche di formazione per gli arbitri del futuro”.