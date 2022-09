Gravissimo lutto per Liverani, morta la moglie

Dolore immenso per l'allenatore del Cagliari Fabio Liverani che ha perso nelle ultime ore la moglie Federica. Fabio e Federica si sono conosciuti giovanissimi, fra i banchi di scuola, circa 30 anni fa. All'ex giocatore di Lazio, Fiorentina e Palermo sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Tra i primi quello del Lecce che il tecnico romano ha allenato dal 2017 al 2020: "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre", si legge in una nota. Sposati dopo essersi conosciuti quando avevano 13 anni, Fabio e Federica Liverani hanno avuto due figli, Mattia e Lucrezia.