Graziani: “Juventus prendi Cavani. Conte? Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto ‘zeru tituli'”

Francesco Ciccio Graziani senza freni. L’ex attaccante ha parlato di alcune tematiche calde del calcio italiano e non solo. Dalla situazione in casa Inter col dubbio Antonio Conte, fino al mercato della Juventus e non solo. Pungenti le parole rilasciate a Radio Sportiva soprattutto sulla società nerazzurra e il tecnico italiano.

Graziani su Conte e il mercato



Subito parte forte Graziani a proposito dell’Inter e del futuro di Antonio Conte: “Conte? Lo ritego un ottimo allenatore, ma a volte si penalizza da solo. Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro. Se parlasse con Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto ‘zeru tituli’.Fossi in Zhang gli direi: caro Conte, se non ti va bene come si lavora qui, firmi la rescissione e vai da un’altra parte. Un allenatore non può diventare padrone di una società”.



E sul mercato della Juventus e non solo: “Fossi la Juventus prenderei subito Cavani, con Cristiano Ronaldo là davanti farebbero i botti”. E sul possibile ritorno in Serie A di Thiago Silva: “La Lazio potrebbe approfittare della vetrina Champions per sbaragliare la concorrenza. Oppure anche il Milan, ci può stare come ritorno. Altre opzioni come la Fiorentina non credo siano da considerare”.

