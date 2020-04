Graziani non ha dubbi: “Il campionato non ripartirà. Priorità salvare l’Italia…”

L’emergenza coronavirus ha fermato lo sport. Il mondo del calcio compreso. La Serie A e gli altri campionati restano in bilico e aspettano di capire se e quando potranno riprendere. Ma proprio sulla conclusione della stagione c’è chi, come il campione del mondo ’82 Francesco Graziani crede che non avverrà. Intervenuto a Maracanà a TMW Radio, l’ex storico bomber ha voluto esprimere il suo parere: “Leggo e sento ancora oggi che alcuni presidenti dei club vogliono riprendere a giocare. Ma dove vivono? Saranno i medici a dire quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Per me il campionato non riprende. Se poi si vedrà un po’ di luce in fondo al tunnel e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo. Ma adesso l’importante non è pensare a quando riprendere ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L’aspetto primario ora è salvare l’Italia”, ha concluso Graziani.