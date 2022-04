Grealish racconta: “Pressione? Tanta ma solo al primo allenamento col City…”

Il calciatore inglese ha rivelato il giorno in cui ha sentito la maggiore pressione e il motivo è davvero particolare...

GOL E ASSIST - "I miei numeri tra gol e assist? Guarda, abbiamo analizzato molte cose con il mister e lo staff del Manchester City. E quello che mi chiedono non è solo in termini di numeri ma anche di creazione di opportunità. Detto questo è bello segnare ma mi piace di più fare assist", ha detto Grealish . "Forse devo essere più egoista. In allenamento calcio e segno e anche i miei compagni mi dicono che devo farlo di più. Sì, devo essere più egoista ma è più forte di me: se vedo un compagno messo meglio gliela passo".

PRESSIONE - E parlando di compagni di squadra, Grealish ha raccontato anche un particolare aneddoto relativo al primo allenamento fatto col Manchester City dopo l'importante trasferimento da oltre 100 milioni dall'Aston Villa: "Non ho mai sofferto la pressione. Ho sempre detto che è un onore averne a questo livello. Ma devo dire che la volta in cui ne ho sentito tanta è stata quando al primo allenamento dovevo confrontarmi con i miei nuovi compagni del City. Arrivavo sapendo che ero stato comprato per 100 milioni. E se avessi sbagliato un passaggio? Cosa avrebbero pensato di me? 'Cento milioni per uno che non sa fare un passaggio?'. Tolto quel momento, davvero, non ho sentito il peso del costo del mio cartellino".